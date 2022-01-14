花膠湯水食譜：圓肉杞子淮山花膠湯　煲湯燉湯兩者皆可

花膠潤膚養顏、滋陰養血，花膠圓肉杞子淮山煲湯，滋潤又好味。

圓肉杞子淮山花膠湯

材料（2人分量）：

淮山 30克

圓肉 15克

杞子 15克

鵪鶉 2隻（可用其他食材如雞、烏雞、瘦肉等肉類代替）

南棗 5粒

生薑 3片

浸發花膠 3兩

清水 約2500毫升（煲湯）／約1000毫升（燉湯）

煲湯煮法：

1. 鵪鶉洗淨汆水，花膠汆水，杞子、圓肉、淮山用清水略為沖洗。

2. 將鵪鶉、杞子、圓肉、淮山、南棗、生薑放入湯煲內，注入清水，大火煲滾後轉細火。

3. 煲約2小時後加入花膠，再煲半小時，可加適量鹽調味，即成。

小貼士：用壓力煲煲湯有助減省時間，可以先煲約半小時，試試味，如果未出味，可以再煲半小時至1小時左右。

燉湯煮法：

1. 鵪鶉洗淨汆水，花膠汆水，杞子、圓肉、淮山用清水略為沖洗。

2. 將全部材料放入燉盅內，注入清水，燉約3小時即成。

註：鵪鶉有益五臟、補中益氣，如果買不到，可用其他食材如雞、烏雞、瘦肉等代替，注意餵哺母乳者不宜吃乳鴿。

註：各人體質不同，如有疑問，宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

湯水食譜提供：註冊中醫師葉麗斌

花膠食譜：無血塊異味 浸泡毋須汆水 團年花膠扒 燜15分鐘軟滑

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