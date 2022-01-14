富豪酒店賀年鮑魚盆菜、素盆菜 網上預訂送糕點｜農曆新年美食情報
文章日期：2022年01月14日
富豪酒店推出3款極品鮑魚盆菜（極品鮑羅萬有盆菜、原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜及原隻花膠鮑魚盆菜），選用多種矜貴食材包括鮑魚、龍蝦、14至15頭花膠或海參等。酒店亦提供素盆菜，取材雲南天然菌類，包括羊肚菌、榆耳菌及黃耳菌。盆菜備有外賣自取或餐廳堂食可供選擇，即日至1月31日於富豪酒店網上商店預訂極品鮑羅萬有盆菜（6位用）或原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜（6位用），可免費獲贈一盒椰汁桃膠凍糕；預訂上珍菌原隻素鮑齋盆菜（6位用）可免費獲贈一盒金玉滿堂素糕，須在網上商店提早兩天前預訂。
極品鮑羅萬有盆菜（6位用）：原價$1988，優惠價$1688
原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜（6位用）：原價$1788，優惠價$1488
原隻花膠鮑魚盆菜（4位用）：原價$1288，優惠價$988
上珍菌原隻素鮑齋盆菜（6位用）：原價$1288，優惠價$988（網上商店專屬價：$938）
網店：www.buys.hk/regal-hotels/html/festive-premier-goodies-checkout-zh.html
查詢：富豪香港酒店（電話：2837 1748）／富豪九龍酒店（電話：2313 8681）／麗豪酒店（電話：2132 1011）
註：資料及價錢以餐廳最新公布為準賀年盆菜：
帝苑酒店帝苑軒東來順賀年盆菜 羊肉、素菜、海鮮有得揀 外賣自取減$200
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
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