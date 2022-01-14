Anson Lo盧瀚霆@MIRROR x GODIVA虎年送甜蜜驚喜 優惠碼買新年朱古力禮盒禮籃享八八折
文章日期：2022年01月14日
GODIVA再度與MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）合作，為虎年團圓時刻送上甜蜜驚喜。GODIVA 2022新年限量朱古力禮盒以喜慶紅金色為主調，高貴設計配老虎圖案的禮盒內藏多款限量朱古力。即日起至1月31日，凡購買新年朱古力禮盒或禮籃，於GODIVA專門店或網店使用優惠碼「ANSONLO88」，即可享八八折優惠。
GODIVA新年朱古力禮盒禮籃
價錢：新年朱古力珠寶禮盒：$1398／36顆裝
新年朱古力鐵盒：$698／22顆裝
新年朱古力禮盒：$348／9顆裝；$568／18顆裝；$828／28顆裝
新年G-Cube松露朱古力鐵盒：$188／10顆裝
新年片裝朱古力禮盒：$248／15片裝；$398／28片裝
新年朱古力奢享禮籃：$1590
新年朱古力心悅禮籃：$2480
銷售點：
GODIVA專門店地址：www.godiva.com.hk
GODIVA網店：bit.ly/3G43FWh
註：資料及價錢以品牌公布為準
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
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