Anson Lo盧瀚霆@MIRROR x GODIVA虎年送甜蜜驚喜　優惠碼買新年朱古力禮盒禮籃享八八折

GODIVA再度與MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）合作，為虎年團圓時刻送上甜蜜驚喜。（圖片由相關機構提供）

GODIVA再度與MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）合作，為虎年團圓時刻送上甜蜜驚喜。GODIVA 2022新年限量朱古力禮盒以喜慶紅金色為主調，高貴設計配老虎圖案的禮盒內藏多款限量朱古力。即日起至1月31日，凡購買新年朱古力禮盒或禮籃，於GODIVA專門店或網店使用優惠碼「ANSONLO88」，即可享八八折優惠。

GODIVA新年朱古力禮盒禮籃

價錢：新年朱古力珠寶禮盒：$1398／36顆裝

新年朱古力鐵盒：$698／22顆裝

新年朱古力禮盒：$348／9顆裝；$568／18顆裝；$828／28顆裝

新年G-Cube松露朱古力鐵盒：$188／10顆裝

新年片裝朱古力禮盒：$248／15片裝；$398／28片裝

新年朱古力奢享禮籃：$1590

新年朱古力心悅禮籃：$2480

銷售點：

GODIVA專門店地址：www.godiva.com.hk

GODIVA網店：bit.ly/3G43FWh

註：資料及價錢以品牌公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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