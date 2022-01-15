下午茶之選：蝶豆花+莓果主題下午茶@觀塘Angel & Devil
文章日期：2022年01月15日
位於觀塘的Angel & Devil推出 「花語莓果下午茶」，以蝶豆花及時令莓果入饌，製作一系列20件精緻茶點，包括燕窩雜莓酥皮盒配慢煮63℃雞肉、藜麥沙律鮮蝦杯配龍珠果及士多啤梨、迷你忌廉泡芙配凍鵝肝伴蝶豆花雜莓啫喱、挪威煙三文魚卷伴蝶豆花忌廉芝士及芒果配法包、藍莓白朱古力雲朵慕絲蛋糕、雜莓美式芝士餅、白朱古力慕絲雜莓啫喱、75℃朱古力慕絲餅配龍珠果、士多啤梨千層酥及蝶豆花提子英式鬆餅。
「花語莓果下午茶」@Angel & Devil
供應期：即日起至2022年3月31日（2月13及14日除外）
供應時間：3:00pm-5:30pm
價錢：兩位$288（另設加一服務費）
電話：3103 3808
地址：九龍觀塘駿業街58號Club East洞天4樓Angel & Devil
註：資料及價錢以餐廳最新公布為準
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