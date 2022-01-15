台式鐵道列車裝置＋天燈@大角嘴港灣豪庭廣場｜新年好去處2022

虎年將至，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場聯手打造日韓台越——「彩燈『型』新春」。其中港灣豪庭廣場即日至2月16日舉辦「台灣平溪天燈節」，以平溪和十分的景點作主題。當中的巨型鐵道隧道加上台式鐵道列車裝置，讓大家恍如置身於十分鐵道之中。隧道內掛滿色彩繽紛的天燈；隧道外則由淡黃色霓虹燈站牌以及木系座位組成「十分火車站」，大大重現台灣的簡樸單純氛圍。車站的另一邊更設有巨型傳統天燈，寫上「十分幸福」、「永保安康」經典天燈祝願語。

台灣平溪天燈節@港灣豪庭廣場

日期：即日至2月16日

時間：10:00am-10:00pm

地址：大角嘴福利街8號

電話：3144 3350

網址：www.metroharbourplaza.com.hk

註：資料以主辦機構公布為準

新年好去處2022：bit.ly/3F36vK0

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