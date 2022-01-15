盆菜2022｜特色外賣盆菜任揀：韓式素盆菜、波士頓龍蝦、麻辣海鮮、2人迷你盆菜

唐宮小聚：升級版迷你聚寶盆菜（圖片由相關機構提供）

翠亨邨：「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜（前）（圖片由相關機構提供）

新年盆菜2022（圖片由相關機構提供/張可兒製圖）

迎虎年，在家吃團年飯可選外賣盆菜，本文精選部分特色盆菜，包括豪華波士頓龍蝦盆菜、麻辣海鮮盆菜、韓式素盆菜、甚至有迷你二人盆菜任你揀，只需提前網上預約，在家都可以安心歎美食、迎新歲。

● 翠亨邨：豪華波士頓龍蝦盆菜

翠亨邨「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜選用原隻新鮮波士頓龍蝦，加上多款豪華食材，包括南非10頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉，將海中滋味共冶一爐。【網上預訂】

● 上三兩：毛蟹蟹粉花膠鮑魚盆菜

時尚蟹麵專門店上三兩的「毛蟹蟹粉花膠鮑魚盆菜」，用上足20隻膏黃肉鮮的大閘蟹，每個蟹蓋均釀上薈萃2隻大閘蟹精華的雙倍「黃金比例」蟹粉，加上原隻頂級日本北海道毛蟹，伴以10頭韓國鮮鮑魚等矜貴食材，享受奢華鮮蟹盆菜盛宴。【查詢或預訂電話：6655 7629】

● 帝苑酒店：麻辣海鮮盆菜

帝苑酒店東來順的「紫氣東來」麻辣海鮮盆菜有海參、肉蟹、亞拉斯加蟹腳、花膠、海中蝦、日本蘿蔔、香烏筍、枝竹、北京旺菜、髮菜、蠔豉、蓮藕、鯪魚球等。【網上預訂】

● 土生花：韓式素盆菜

土生花招牌盆菜「素．聚滿盆」食材包括，韓式粉絲雜菜腐皮福袋、青瓜麵、韓式年糕、韓國蘿蔔餃子、猴頭菇、煎釀韓國豆腐、醃韓國蘿蔔、蓮藕釀菇菌及自家製泡菜等，備有2款醬汁選擇，包括韓式大醬及韓式甜辣醬，各具風味。【查詢或預訂：2389 9588】

● 萬麗海景酒店：「福」字造型盆菜

香港萬麗海景酒店滿福樓推出吉祥賀年盆菜，以一系列上乘食材如25頭花膠、原隻鮑魚、原粒瑤柱脯、海參、蠔豉、蝦球、燒鵝、貴妃雞、鵝掌及精緻的「福」字蘿蔔等，締造豐味連連的節慶盛宴。【網上預訂】

● 唐宮小聚：迷你二人盆菜

唐宮小聚推出升級版迷你聚寶盆菜，選用多款食材，包括鮑魚、花膠、大蝦、熏魚、鹹雞、瑤柱、冬菇、香港仔魚蛋、蓮藕及蘿蔔、娃娃菜、貓耳朵雲耳等，設2人份或6人份可供選擇。【網上預訂】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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