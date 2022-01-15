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四川阿壩壤塘白雪蓋山頭　1分鐘短片睇雪後美景【短片】

文章日期：2022年01月15日

四川省阿壩州壤塘縣周四（13日）經歷一場大雪後，皚皚白雪覆蓋山頭，落滿山澗樹梢，宛如童話中的冰雪世界。有片睇︰bit.ly/3rmS9iV（中新社）

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