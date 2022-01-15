四川阿壩壤塘白雪蓋山頭　1分鐘短片睇雪後美景【短片】

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文章日期：2022年01月15日
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四川省阿壩州壤塘縣一場大雪後，地面白雪皚皚。（中新社片段截圖）
四川省阿壩州壤塘縣山頭白雪皚皚。（中新社片段截圖）
四川省阿壩州壤塘縣山頭白雪皚皚。（中新社片段截圖）
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四川省阿壩州壤塘縣周四（13日）經歷一場大雪後，皚皚白雪覆蓋山頭，落滿山澗樹梢，宛如童話中的冰雪世界。有片睇︰
bit.ly/3rmS9iV
（中新社）
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