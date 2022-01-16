下午茶之選：港式冬日下午茶＠尖沙嘴凱悅咖啡廳　懷舊港式鹹點＋牛奶朱古力火鍋

香港尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳即日至2月28日推出港式冬日下午茶，提供多款懷舊港式鹹點，包括港式鮑魚撻、芝麻蝦多士、蜜汁叉燒酥及炸龍蝦肉春卷配甜酸醬。下午茶重點推介牛奶朱古力火鍋，伴隨櫻桃及草莓，可沾上朱古力漿食用。其他甜點包括雜果仁撻配招牌糖漿、普洱茶五香粉曲奇、合桃金箔泡芙、雲呢拿杏仁煉奶吉士蛋糕及英式蘋果鬆餅配士多啤梨果醬及英式奶油。下午茶配一杯港式特飲，可選杏仁奶茶、黑糖薑母茶或懷舊紅豆冰。

港式冬日下午茶＠尖沙嘴凱悅咖啡廳

供應期：即日至2月28日

供應時間：周一至周五3:00pm-5:00pm（公眾假期除外）（限量供應）

價錢：兩位$518（另設加一服務費）

電話：3721 7700

地址：尖沙嘴河內道18號尖沙嘴凱悅酒店大堂樓層

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準 其他下午茶情報：

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