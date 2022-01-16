帝景酒店麗都軒一品盆菜+雞煲 網上預訂低至七折｜農曆新年情報
文章日期：2022年01月16日
帝景酒店麗都軒推出各式外賣美食，包括一品盆菜、一系列惹味雞煲（香辣雞煲、椒鹽海虎蝦鮮雞煲、重慶麻辣雞煲、砵酒爽蠔鮮雞煲、滋補花膠鮮雞煲等）。現於網上商店訂購指定美食，並使用優惠碼R0020，可享有八折優惠。消費滿$2000以上使用優惠碼R0025，可享有七五折優惠。消費滿$3000以上使用優惠碼R0030，可享有七折優惠。優惠期至1月31日。（須於取貨日期／時間前預早3個工作天或之前預訂）
自取外賣時段：每日12:00nn-9:30pm
一品盆菜（4位用）：原價$938
砵酒爽蠔鮮雞煲（4位用）：原價$538
滋補花膠鮮雞煲（4位用）：原價$538
椒鹽海虎蝦鮮雞煲（4位用）：原價$538
重慶麻辣雞煲（4位用）：原價$338
奇味香辣雞煲（4位用）：原價$338
重慶麻辣雞煲（4位用）：原價$338
*盆菜或雞煲設有4位、6位、8位、10或12位用，價錢詳閱網上商店。
網上商店：www.royalview.com.hk/hk/poonchoi
地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店2樓麗都軒
電話：3716 2898
註：資料及價錢以餐廳公布為準
賀年盆菜：
帝苑酒店帝苑軒東來順賀年盆菜 羊肉、素菜、海鮮有得揀 外賣自取減$200
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm