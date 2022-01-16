盆菜外賣之選：帝景酒店麗都軒賀年鮑魚盆菜＋新春撈起 網上預訂低至七折｜農曆新年情報
文章日期：2022年01月16日
迎接農曆新年，帝景酒店麗都軒推出外賣「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」和「帝港獻瑞新春撈起」。「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」嚴選矜貴材料如南非六頭湯鮑魚、蝦籽、花膠、日本宗谷貝、乾燒虎蝦等滿足滋味。「帝港獻瑞新春撈起」選用約8兩重的本地龍蝦，肉質鮮甜，配上黑魚子、三文魚子及蛋絲等配料，顏色繽紛。撈起特別配以秘製柚子汁，味道清新，提升整體味道層次。現於網上商店訂購指定美食，並使用優惠碼R0020，可享有八折優惠。消費滿$2000以上使用優惠碼R0025，可享有七五折優惠。消費滿$3000以上使用優惠碼R0030，可享有七折優惠。優惠期至1月31日。（須於取貨日期／時間預早3個工作天或之前預訂）
自取外賣時段：每日12:00nn-9:30pm
「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」（分2位、4位、6位及12位用不等）：$985-$5735
「帝港獻瑞新春撈起」（共6款，各供4位用）：$238-$438
「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」訂購網址：www.buys.hk/royal-view/html/cny-poon-choi-2022-checkout-zh.html
「帝港獻瑞新春撈起」訂購網址：www.buys.hk/royal-view/html/deluxe-cny-lo-hei-2022-checkout-zh.html
地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店2樓麗都軒
電話：3716 2898／3716 2651
註：資料及價錢以餐廳公布為準帝景酒店麗都軒：一品盆菜+雞煲 網上預訂低至七折
賀年盆菜：
帝苑酒店帝苑軒東來順賀年盆菜 羊肉、素菜、海鮮有得揀 外賣自取減$200
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm