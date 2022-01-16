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Ian陳卓賢粉絲攜「小Ian」　天星碼頭列陣打卡

文章日期：2022年01月16日

MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲今晚（16日）帶同「小Ian」（Ian公仔），在尖沙嘴天星碼頭Ian巨型廣告板旁列陣打卡。

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