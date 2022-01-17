彩燈隧道@馬鞍山迎海薈｜新年好去處2022

馬鞍山迎海薈即日至2月16日舉辦「韓國首爾燃燈節」，將韓國承載傳統祝福、善信獲得福報的節日慶典，打造成彩燈隧道。隧道掛滿五彩繽紛的彩燈，紅色表示事業、黃色表示財富、藍色表示平安、綠色表示健康，燈籠上的韓文「福」字代表福到。大家穿過彩燈隧道，祈求事事順利，財來福到，事業、財富、平安及健康迎接新一年。

韓國首爾燃燈節@迎海薈

日期：即日至2月16日

時間：10:00am-10:00pm

地址：馬鞍山烏溪沙路8號

電話：2603 5291

註：資料以主辦機構公布為準

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