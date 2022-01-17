竿燈祭@土瓜灣翔龍灣廣場｜新年好去處2022

土瓜灣翔龍灣廣場即日至2月16日舉辦「日本秋田竿燈祭」，塑造秋田縣必到景點──田澤湖御座石神社鳥居的美景。現場鳥居兩旁設置3米高大型七彩秋田竿燈打卡牆，竿上的彩燈印有日式風車及櫻花圖案。於象徵金黃色飽滿稻米的燈竿下拍照祈福，來年必定五穀豐收、無病無災。場內設有竿燈祭必備的日式太鼓，寓意鼓舞飛騰迎新歲，祈求來年生活富足、幸福滿溢及健康平安。

日本秋田竿燈祭@翔龍灣廣場

日期：即日至2月16日

時間：10:00am-10:00pm

地址：土瓜灣新碼頭街38號

電話：2262 2029

註：資料以主辦機構公布為準

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