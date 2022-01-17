燈籠節@粉嶺逸峯廣場　重現會安古城燈籠街｜新年好去處2022

逸峯廣場於即日至2月16日舉辦「越南會安燈籠節」，把會安燈籠節之中融合各國的祝福轉移至商場之內，打造出會安古城的燈籠街打卡點。充滿會安風格的大屋加上燈籠打造的燈籠店，恍如會安古城燈籠街現場，大家在燈籠點綴下祈願，祈求健康、平安、幸福與好運。燈籠街巨形裝置旁擺放了特色三輪車。

越南會安燈籠節@逸峯廣場

日期：即日至2月16日

時間：10:00am-10:00pm

地址：粉嶺馬適路1號

電話：2997 4047

註：資料以主辦機構公布為準

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