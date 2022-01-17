浴室清潔劑或潔廁劑選用注意5事項　消委會提醒：不同清潔劑勿混合使用

消委會選用浴室清潔劑或潔廁劑注意事項（Canva圖片/明報製圖）

不少人都在農曆新年前大掃除，而清潔浴室少不免會使用浴室清潔劑及潔廁劑。消委會提醒，選用浴室清潔劑或潔廁劑的注意事項。［清潔劑｜浴室清潔劑及潔廁劑標籤欠詳盡 7款無標示成分【附名單】］

浴室清潔劑或潔廁劑選用5注意

1. 選擇有標示成分、使用方法、注意事項、供應商名稱及聯絡等資料的產品，了解自己需要去選擇合適的產品。

2. 詳閱產品上的資訊，包括製造日期及保質期，若產品標示有危險、有腐蝕性等字句，使用時需加倍小心。

3. 若家中有幼兒、寵物或氣管容易過敏者，應避免選用含香料、漂白水、季銨鹽等成分的產品，以免刺激氣管。

4. 切勿混合使用不同的清潔劑，特別是含氯漂白成分的清潔劑和含酸清潔劑，以免吸入產生的有毒氣體影響健康。

5. 正確使用及妥善存放浴室清潔劑或潔廁劑，遠離兒童容易觸及的地方，確保食物、飲品、藥物和清潔劑分開存放，避免家人不慎誤服。

資料來源：消委會

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