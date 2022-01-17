肉丸高鈉陷阱：一碗魚蛋粉鈉攝取量或已爆標　火鍋食10粒丸鈉含量接近每日攝取上限

消費者委員會（消委會）測試報告發現肉丸的高鈉陷阱，魚蛋甚至是測試的肉丸樣本中最高鈉。消委會指出，進食一碗魚蛋湯河粉（以5粒魚蛋計），以鈉含量最高的樣本計算，整碗魚蛋河的鈉含量是2013毫克，已超出世衛建議成人每日鈉攝取量上限（2000毫克）。

假設火鍋以進食牛丸、貢丸、魚蛋、墨魚丸、龍蝦丸各兩粒（共10粒丸），每粒肉丸蘸上0.5毫升醬油，以測試報告各肉丸樣本的鈉含量平均值計算，10粒丸蘸醬油的總鈉含量達1794毫克，佔世衛建議成人每日鈉攝取量上限（2000毫克）約90%。

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