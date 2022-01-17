消委會．牛丸｜7款牛丸牛筋丸100%牛基因【附名單．短片】
文章日期：2022年01月17日
消費者委員會（消委會）測試市面20款牛丸、牛筋丸，發現有部分樣本混入豬肉及/或雞肉成分。本文整理消委會所測試的7款100%含牛肉的牛丸、牛筋丸。
非預先包裝牛肉丸／牛筋丸（店舖名稱及樣本描述／店舖地址／大約零售價(店舖展示)／基因測試結果／基因測試結果評分／總評）
‧勝利牛丸／元朗裕景坊20號祥發大廈地下7號舖／每斤$172／牛︰100%／5／5
‧德發牛丸的生牛丸／尖沙嘴海防道臨時熟食小販市場第9-10號檔／每斤$145／牛︰100%／5／4.5
‧潮苑正宗潮州粉麵的牛丸／香港仔湖北街12號地下／每斤$112／牛︰100%／5／4.5
‧牛丸哥哥牛筋丸／荃灣川龍街88號協和廣場6號地舖／每磅$68／牛︰100%／5／4.5
‧成記牛什粉麵牛根丸／新蒲崗錦榮街4A號地下／每斤$110／牛︰100%／5／3.5
預先包裝牛筋丸（牌子型號及樣本描述／大約零售價(店舖展示)／每包重量／基因測試結果／基因測試結果評分／總評）
‧叁拾士多潮汕極級牛筋丸／每包$68／每包280至300克／牛︰100%／5／4.5
‧大埔振興肉丸零添加牛筋丸／每包$45／每包180克／牛︰100%／5／4
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