大掃除好幫手‧檸檬｜檸檬妙用　除垢辟味

用檸檬和梳打粉，可去除水龍頭的水垢。（資料圖片）

檸檬細細，食用以外，檸檬用途多多：

‧水龍頭鋅盆除垢

將食用梳打粉撒在不鏽鋼水龍頭或鋅盆上，用切開的檸檬頭或尾，擦拭沾滿梳打粉的水龍頭或鋅盆，可去水垢、油脂、污漬，過一遍清水，水龍頭或鋅盆便會回復光潔亮麗。

‧砧板除腥去污

檸檬切片擦砧板可去腥。另外，亦可嘗試將鹽撒在砧板上，用切開的檸檬頭或尾，放在撒了鹽的砧板上擦拭，鹽會溶化或變成骯髒色。過一遍清水，或用滾水將砧板「淥一淥」，砧板變得乾淨及淺色。

‧微波爐去油漬

檸檬切片浸水，放入微波爐，中火叮約30秒，等一會兒才打開（待蒸氣軟化污漬），用布可抹走微波爐內的污垢油漬、除異味。

‧雪櫃辟味

將切開的檸檬放在雪櫃內，可當吸味劑，辟異味。

資料來源：明報

大掃除 相關資訊：

清潔劑篇｜不同清潔劑勿混合使用 每次用量不宜太多 購買使用存放要小心

浴室篇｜洗手盆、瓷磚清潔去霉有法 花灑頭浸白醋刷走水垢

抹窗篇｜先抹窗框後抹玻璃 善用工具勿靠窗框借力【附抹窗安全及清潔貼士】

廚房篇｜抽油煙機、煮食爐、抽氣扇清洗有法 廚房用具抹布易忽略宜定時清潔

廚房篇｜木砧板清潔保養Dos & Don'ts 忌用洗潔精漂白水 塗礦物油椰子油防龜裂

舊物回收篇｜書本、衣物、電器回收機構一覽

家電篇｜洗衣機梳打粉＋白醋洗機身內部 雪櫃微波爐用梳打粉清潔去污

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm