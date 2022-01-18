一田賀年食品祭　過百款參茸海味低至四二折　加送贈品高達$588｜著數情報

一田賀年食品祭「縁起．招き猫」：南北行虎來運轉澳洲極品鮑魚福袋（圖片由相關機構提供）

一田賀年食品祭「縁起．招き猫」：八大海味老字號品牌展出過百款應節參茸海味，低至四二折發售。（圖片由相關機構提供）

一田賀年食品祭「縁起．招き猫」（一田超市網站圖片）

全線一田超市及5大特別展銷場由即日至2月4日舉行一田賀年食品祭——「縁起．招き猫」，其中大團圓、金城、阿一、安記、南北行、好東西等八大海味老字號品牌展出過百款應節參茸海味，低至四二折發售。推廣期內會引入日本直送水產、名廚秘方醃肉、新派年糕等，更有一田集日本精品旬果和特色賀年禮盒。

賀年福袋同時推出，當中包括獨家推介「南北行虎來運轉澳洲極品鮑魚福袋」（1袋$298、2袋$580），低至四二折。福袋滿載特級花菇、鱈魚膠、鮑魚、猴頭菇、蟲草花等。顧客買滿$800更送蟲草花或猴頭菇一包（價值$98）；滿$2000多送一個養生湯包福袋（價值$288）。買海味更會送海味，贈品高達$588。

一田賀年食品祭「縁起．招き猫」

推廣期地點及推廣期︰

全線一田超市：即日至2月4日

特別展銷場：葵芳新都會廣場3樓、元朗形點1期1樓（即日至2月4日）

特別展銷場：荃灣廣場1樓（即日至2月6日）

特別展銷場：旺角MOKO MTR層（即日至2月4日）

特別展銷場：將軍澳東港城1樓（即日至2月4日）

網址：www.yata.hk

網店：eshop.yata.hk

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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