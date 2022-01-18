台灣精品市集＋本地手作市集＋小勞撫ｘ葵興life@KCC｜新年好去處2022

葵興life@KCC即日至2月20日推出「Chill 有『梗』新春裝置及市集」，把台灣插畫家SECOND筆下的人氣新星「小勞撫」帶來香港。商場內的Chill 有『梗』新春期間限定店，雲集多個台灣及本地品牌。活動首兩星期率先由臺灣觀光協會香港辦事處設置「台灣新春限定店」，精選台灣直送手信，包括百年餅店「陳允宝泉」、手信殿堂「棗道甜」、原味「丹祿」、手工啤酒「Open Wine開瓶吧！」」等，長榮航空、中華航空、香港航空更會在現場送出不同小禮物。接着的三個星期五、六、日，則由本港手作品牌接棒，送上加入潮語元素的布藝手作潮物。

另外，小勞撫會「帶」大家穿梭商場7大打卡位（「求包養」常滿冰箱、Chill有梗潮語打卡牆、「知我咩料啦」健身站、「我宅我驕傲」新春麻將、小勞撫台灣美食派對、3D天燈拍照區及喔熊台鐵車廂），讓大家來一場偽遊台灣輕旅行。

Chill有「梗」新春裝置及市集@life@KCC

日期：即日至2月20日

地點：葵興life@KCC

Chill有『梗』新春限定店

台灣新春市集：1月14-23日

*台灣小食、無藏生醫、棗道甜將於1月14-16日、21-23日營業

*航空公司將於1月14-16日、21-23日駐場（長榮航空：1月14、22日、香港航空：1月15、23日、中華航空：1月16、21日）（禮品數量有限，送完即止）

文青新春市集：1月28-30日、2月4-6日、11-13日

時間：12:00nn-7:00pm

地點：葵興life@KCC 4/F 402及415號舖

註：資料以主辦機構公布為準

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