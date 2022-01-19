新春市集＋Little Twin Stars＠荃灣如心廣場、將軍澳翩滙坊　宮崎縣鹿兒島縣精品食品限定發售｜新年好去處2022

荃灣如心廣場及將軍澳翩滙坊即日至2月20日舉行「Little Twin Stars 2022春日祭」，活動其中一個重頭戲是由即日至1月30日舉行新春市集，由多個本地品牌售賣精品：Ikigai Concepts日本清酒、如心酒店NINA Patisserie經典甜品及賀年糕點，各式年花擺設及賀年食品等。市集亦獲得日本宮崎縣政府及鹿兒島縣政府支持，限定發售宮崎及鹿兒島特產和商品，如鹿兒島糖煮鮮果醬、宮崎犬傳統工藝、日本直送水果及伴手禮盒。

Little Twin Stars換上新春造型，與大家一同暢遊3大春日打卡熱點：「Little Twin Stars櫻花古城」、「Little Twin Stars觀光慢活列車」及「Little Twin Stars由布院溫泉」。

Little Twin Stars 2022春日祭

日期：即日至2月20日

時間：10:00am-10:00pm

地點一：荃灣如心廣場一期1/F中庭及二期1/F

地點二：將軍澳翩滙坊G/F大堂

新春市集

日期：即日至1月30日

時間：12:00pm-8:00pm

地點一：如心廣場一期1/F中庭

地點二：將軍澳翩滙坊B1/F露天廣場

註：資料以主辦機構最新公布為準

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