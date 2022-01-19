米芝蓮2022｜米芝蓮香港三星、二星、一星餐廳完整名單【附餐廳簡介連結】
文章日期：2022年01月19日
《香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）公布完整名單，本港共逾70家餐廳獲星級，其中本港三星餐廳維持7家，與去年名單相同。本港12家二星餐廳中，兩家是新入選。本港52家一星餐廳中，9家新上榜。以下是米芝蓮香港星級餐廳完整名單。［15間香港街頭小吃米芝蓮推薦 佐敦方太糕品舖、灣仔強記美食新上榜【附名單】］
米芝蓮2022年三星餐廳名單：香港共7家
‧ 中環：Caprice／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：L'Atelier de Joël Robuchon／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：龍景軒／粵菜 [詳情]
‧ 中環：8 1/2 Otto e Mezzo-Bombana／意大利菜 [詳情]
‧ 中環：志魂／壽司 [詳情]
‧ 銅鑼灣：富臨飯店／粤菜 [詳情]
‧ 尖沙嘴：唐閣／粵菜 [詳情]
米芝蓮2022年二星餐廳名單：香港共12家
‧ 上環：Tate／創新菜 [詳情]
‧ 中環：Amber／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：Arbor／創新菜 [詳情]
‧ 中環：Écriture／時尚法國菜 [詳情]
‧ 中環：Octavium／意大利菜 [詳情]（新上榜，由去年的一星升上今年的二星）
‧ 中環：旅／創新菜 [詳情]
‧ 中環：營致會館／粵菜 [詳情]
‧ 灣仔：Bo Innovation／創新菜 [詳情]
‧ 灣仔：L'Envol／時尚法國菜 [詳情]
‧ 尖沙嘴：新同樂／粤菜 [詳情]
‧ 尖沙嘴：天龍軒／粵菜 [詳情]
‧ 尖沙嘴：欣圖軒／粵菜 [詳情]（新上榜，由去年的一星升上今年的二星）
米芝蓮2022年一星餐廳名單：香港共52家
1.上環：Yardbird／雞肉串燒 [詳情]
2.上環：瑞兆／日本菜 [詳情]
3.中環：Aaharn／泰國菜 [詳情]
4.中環：Andō／創新菜 [詳情]
5.中環：Arcane／時尚歐陸菜 [詳情]
6.中環：Beefbar／扒房 [詳情]
7.中環：Belon／法國菜 [詳情]（新上榜）
8.中環：都爹利會館／粵菜 [詳情]
9.中環：Hansik Goo／韓國菜 [詳情]（新上榜）
10.中環：Louise／時尚法國菜 [詳情]
11.中環：文華廳／粵菜 [詳情]
12.中環：文華扒房+酒吧／時尚歐陸菜 [詳情]
13.中環：Mono／拉丁美洲菜 [詳情]（新上榜）
14.中環：New Punjab Club／印度菜 [詳情]
15.中環：Ryota Kappou Modern／日本菜 [詳情]
16.中環：大班樓／粵菜 [詳情]
17.中環：Vea／創新菜 [詳情]
18.中環：Whey／時尚歐陸菜 [詳情]（新上榜）
19.中環：一樂燒鵝／燒味 [詳情]
20.中環：Zest by Konishi／時尚法國菜 [詳情]
21.中環：鮨．齋藤／壽司 [詳情]
22.金鐘：萬豪金殿／粵菜 [詳情]
23.金鐘：珀翠／法國菜 [詳情]
24.金鐘：夏宮／粵菜 [詳情]
25.灣仔：福臨門 (灣仔)／粵菜 [詳情]
26.灣仔：蘇浙滙 (灣仔)／滬菜 [詳情]
27.灣仔：甘牌燒鵝／燒味 [詳情]
28.灣仔：留園雅敘／滬菜 [詳情]
29.灣仔：潤／粵菜 [詳情]
30.灣仔：家全七福／粵菜 [詳情]（新上榜）
31.灣仔：Takumi by Daisuke Mori／創新菜 [詳情]
32.灣仔：甬府／寧波菜 [詳情]（新上榜）
33.灣仔：新榮記／台州菜 [詳情]
34.灣仔：浙江軒／浙江菜 [詳情]
35.跑馬地：彭慶記／粵菜 [詳情]
36.銅鑼灣：何洪記（銅鑼灣）／粥麵 [詳情]
37.銅鑼灣：Roganic／時尚歐陸菜 [詳情]
38.天后：鑄．鐵板燒／鐵板燒 [詳情]（新上榜）
39.尖沙嘴：Chaat／印度菜 [詳情]（新上榜）
40.尖沙嘴：Épure／時尚法國菜 [詳情]
41.尖沙嘴：富豪／粵菜 [詳情]
42.尖沙嘴：吉地士／法國菜 [詳情]
43.尖沙嘴：御寶軒（尖沙嘴）／粵菜 [詳情]
44.尖沙嘴：香宮／粵菜 [詳情]
45.尖沙嘴：嘉麟樓／粵菜 [詳情]
46.尖沙嘴：Sushi Wadatsumi／壽司 [詳情]（新上榜）
47.尖沙嘴：The Araki／壽司 [詳情]
48.尖沙嘴：Tosca di Angelo／意大利菜 [詳情]
49.尖沙嘴：夜上海 (尖沙嘴) ／滬菜 [詳情]
50.旺角：明閣（旺角）／粵菜 [詳情]
51.佐敦：逸東軒／粵菜 [詳情]
52.西貢：六福菜館／海鮮 [詳情]
資料來源：米芝蓮指南
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