米芝蓮2022｜米芝蓮香港必比登推介 64間上榜食肆一文睇晒
文章日期：2022年01月19日
米芝蓮今（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2022》完整名單，除了星級餐廳，香港亦有64間餐廳入選必比登推介（Bib Gourmand）名單。必比登推介評選準則為提供400元以下、高質素3道餐點的「平民版」餐廳，以下一文睇晒香港64間入選餐廳，搵食時不妨看看有無一間在附近？
香港64間入選米芝蓮必比登食肆
港島
【西環】書湘門第（西環）[詳情]
【西環】波記 [詳情]
【西環】德記 [詳情]
【西環】阿元來了（西環）[詳情]
【西營盤】坤記煲仔小菜（皇后大道西）[詳情]
【西營盤】英記麵家 [詳情]
【西營盤】巴依 [詳情]
【上環】蓮香居 [詳情]
【上環】新園興記 [詳情]
【上環】泰館 [詳情]
【中環】九記 [詳情]
【中環】麵鮮醬油房周月（中環）[詳情]
【中環】Cornerstone [詳情]
【中環】沾仔記（威靈頓街）[詳情]
【中環】正斗粥麵專家（中環）[詳情]
【中環】星記（中環）[詳情]
【中環】王府（中環）[詳情]
【中環】吃什麼 [詳情]
【灣仔】Brass Spoon（Wan Chai）[詳情]
【灣仔】益新 [詳情]
【灣仔】生記 [詳情]
【灣仔】泰麵 [詳情]
【灣仔】靠得住（灣仔）[詳情]
【灣仔】美味廚 [詳情]
【銅鑼灣】太湖海鮮城 [詳情]
【銅鑼灣】莆田（銅鑼灣）[詳情]
【銅鑼灣】鼎泰豐（銅鑼灣）[詳情]
【天后】八寶清湯腩 [詳情]
【天后】華姐清湯腩 [詳情]
【天后】石記廚房 [詳情]
【北角】蛇王良 [詳情]
【北角】添好運（北角）[詳情]
【北角】潮樂園（北角）[詳情]
【北角】鳳城（北角）[詳情]
【北角】古月 [詳情]
【鰂魚涌】粥麵館 [詳情]
【鰂魚涌】麵鮮醬油房周月（鰂魚涌）[詳情]
九龍
【長沙灣】坤記竹昇麵 [詳情]
【深水埗】添好運（深水埗）[詳情]
【深水埗】增煇藝廚 [詳情]
【深水埗】公和荳品廠 [詳情]（新上榜）
【深水埗】劉森記麵家（福榮街）[詳情]
【太子】 阿純山東餃子 [詳情]
【太子】聚興家 [詳情]
【旺角】好旺角粥麵專家 [詳情]
【旺角】頤東 [詳情]
【尖沙嘴】鼎泰豐（新港中心）[詳情]
【尖沙嘴】錦 [詳情]
【佐敦】麥文記 [詳情]
【佐敦】佳佳甜品 [詳情]
【紅磡】滿堂樂 [詳情]（新上榜）
【紅磡】竹家 [詳情]
【紅磡】詠藜園 [詳情]
【彩虹】丁爸食府 [詳情]（新上榜）
【觀塘】好運印尼餐廳 [詳情]
新界
【將軍澳】陳勤記鹵鵝飯店 [詳情]（新上榜）
【沙田】大圍小館 [詳情]（新上榜）
【沙田】好湯好麵 [詳情]
【元朗】倆口小吃 [詳情]（新上榜）
【元朗】天鴻燒鵝 [詳情]（新上榜）
【元朗】好到底（元朗） [詳情]
【元朗】大榮華 [詳情]
【深井】裕記 [詳情]
【屯門】容龍 [詳情]
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