湯水食譜：花膠淮山雞腳湯 健脾養血滋陰
文章日期：2022年01月20日
花膠煲湯滋補，不妨以花膠煲淮山雞腳湯，中醫稱此湯健脾、養血、滋陰，老少皆宜。
花膠淮山雞腳湯（4人分量）
材料：
花膠 3件（每件約5-6cm長）
雞腳 8-10隻
淮山 6片
乾瑤柱 5粒
杞子 10-15克
圓肉 8粒
蜜棗 2粒
豬腱 數十元
水 7-8碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
花膠汆水材料：
薑 1件
葱 1小棵
燒酒 半湯匙
製法：
1. 花膠以清水浸過夜（浸約10-12小時，其間每數小時換水一次）。在小湯煲注入清水，放入薑、葱、燒酒及花膠，水滾後調至小火汆水約5分鐘，花膠一開二備用。
2. 乾瑤柱浸約1小時至軟身。
3. 淮山、杞子、圓肉、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。
4. 雞腳洗淨（尤其是腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。
5. 水滾後，放入所有材料（乾瑤柱除外），再水滾後調細火，煲約1.5小時後放入乾瑤柱，再煲約1小時即成。
煲湯貼士：花膠浸發時勿沾上油，否則會破壞花膠。
中醫貼士：
‧花膠味甘性平，有補虛養血、補腎益精、滋陰養顏之效。
‧淮山益肺健脾補腎；瑤柱滋陰潛陽平肝；杞子滋陰補陽，養血明目；圓肉健脾養心，補血安神。
‧此湯有健脾養血滋陰之效，老少皆宜，特別適合病後初癒或舟車勞頓後恢復體力。此湯四季皆宜，一星期可飲1至2次。
備註：
‧感冒、發燒、咽喉痛者不宜飲用。
‧痛風患者可減去瑤柱和雞腳。
‧餵哺母乳者宜少量飲用，因為花膠湯水性質黏稠，容易造成乳腺阻塞。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
花膠食譜/花膠烹調貼士：
花膠食譜：紅燒燜花膠 無血塊異味 浸泡毋須汆水 團年花膠扒 燜15分鐘軟滑
煮海味秘訣｜鮑魚、海參、花膠、瑤柱、冬菇 揀選浸發烹調方法一覽
更多【食譜】：link.mingpao.com/48643.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm