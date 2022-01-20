湯水食譜：花膠淮山雞腳湯　健脾養血滋陰

花膠煲湯滋補，不妨以花膠煲淮山雞腳湯，中醫稱此湯健脾、養血、滋陰，老少皆宜。

花膠淮山雞腳湯 （4人分量）

材料：

花膠 3件（每件約5-6cm長）

雞腳 8-10隻

淮山 6片

乾瑤柱 5粒

杞子 10-15克

圓肉 8粒

蜜棗 2粒

豬腱 數十元

水 7-8碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

花膠汆水材料：

薑 1件

葱 1小棵

燒酒 半湯匙

製法：

1. 花膠以清水浸過夜（浸約10-12小時，其間每數小時換水一次）。在小湯煲注入清水，放入薑、葱、燒酒及花膠，水滾後調至小火汆水約5分鐘，花膠一開二備用。

2. 乾瑤柱浸約1小時至軟身。

3. 淮山、杞子、圓肉、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

4. 雞腳洗淨（尤其是腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。

5. 水滾後，放入所有材料（乾瑤柱除外），再水滾後調細火，煲約1.5小時後放入乾瑤柱，再煲約1小時即成。

煲湯貼士：花膠浸發時勿沾上油，否則會破壞花膠。

中醫貼士：

‧花膠味甘性平，有補虛養血、補腎益精、滋陰養顏之效。

‧淮山益肺健脾補腎；瑤柱滋陰潛陽平肝；杞子滋陰補陽，養血明目；圓肉健脾養心，補血安神。

‧此湯有健脾養血滋陰之效，老少皆宜，特別適合病後初癒或舟車勞頓後恢復體力。此湯四季皆宜，一星期可飲1至2次。

備註：

‧感冒、發燒、咽喉痛者不宜飲用。

‧痛風患者可減去瑤柱和雞腳。

‧餵哺母乳者宜少量飲用，因為花膠湯水性質黏稠，容易造成乳腺阻塞。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

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