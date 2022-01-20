D2 Place本地農作市集Farm To Market　入手應節年花、賀年禮品迎虎年｜周末市集

臨近新年，荔枝角D2 Place聯同本地菜農和花農，將於1月22日至23日舉辦「本地農作市集Farm To Market」，售賣各式本地農作物以及應節年花。各式農作物天然無添加，由本地農場直送，包括青協有機農莊、俏姐農場、孖記農場、富琴有機火龍果農莊、趣味蘆薈、朗竹林、心樂園、金滿園、麥棠農場、Milk and Honey Organic Farm、永慶維、本地種植、好夠薑和輝記蔬菜等；應節年花來自振華農場、Active green garden、財記桃花園、閱花亭、唐記蘭花和JenniferFloristt等。同場亦有本地手作品牌，包括化煩為梘、本地製皂和Mui.handicraft的手工番梘及賀年禮品。

本地農作市集Farm To Market

日期：2022年1月22至23日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：D2 Place一期2樓The Space（售賣蔬果）及D2 Place二期地下The Garage（售賣年花及賀年禮品）

網址：www.d2place.com

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