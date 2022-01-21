寫揮春貼士 書法導師：落筆前觀察文字結構 新手宜選兼毫毛筆
文章日期：2022年01月21日
想自己寫揮春，但無從入手？毛筆書法導師、「得閒寫字」書法品牌創辦人黃桂嫻說明新手寫毛筆字，或用毛筆寫揮春有什麼要注意，以及如何揀選文房四寶。
新手寫毛筆字貼士
‧落筆前仔細觀察文字結構
‧注意筆畫輕重
‧最重要多練習
揀選文房四寶貼士
筆：初學者可選兼毫毛筆。兼毫由黃鼠狼和羊的毛組成。羊毫較軟，狼毫較硬，兼毫則軟硬適中。進階者可根據能力和需要選擇狼毫或羊毫。
墨：書法專門店售賣的墨汁較濃稠，晾乾後呈現飽和感較強的黑色。一般文具店售賣的墨汁較稀，寫在紅色揮春紙上，墨色帶灰，看上去不夠精神。
紙：不太光滑、稍為粗糙的書法用紙，如宣紙和揮春用紅紙。
字帖選購建議
字帖選購方面，黃桂嫻稱，想學寫揮春的話，可選專門的揮春字帖，內有不同新年賀詞供練習。想學寫書法的話，她推薦歐陽詢《九成宮醴泉銘》字帖，歐陽詢是唐代書法名家，他的字樸實工整，初學者較容易掌握。
文：張可兒
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