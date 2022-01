英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特昨日(20日)前往英格蘭北部蘭開夏郡(Lancashire)探訪醫護人員。醫護人員為威廉和凱特介紹新「上任」、將被訓練成治療犬的Alfie。凱特一身駱駝色造型,與狗狗甚為合襯,她與威廉輪流抱Alfie,又讚Alfie很可愛,更開玩笑說家中狗兒會吃醋不開心。肯辛頓宮其後更在Twitter發了兩張威廉和凱特抱着Alfie的照片,問網民Alfie會喜歡威廉還是凱特多一點。

Who do you think Alfie, the therapy dog preferred?

👈👉 pic.twitter.com/7ESR8JNYq2

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 20, 2022