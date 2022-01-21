180 Popcorn X hmvod買爆谷睇好戲　送hmvod免費2個月+額外500點任睇電影｜消費情報

本地爆谷品牌180 Popcorn聯乘hmvod舉辦「買爆谷睇好戲」活動，凡買爆谷即送hmvod 2個月訂閱加500點任睇逾10,000小時影視娛樂，包括最新1月份上架電影《尚氣》、《毒魔》、《真三國無雙》。大家可一邊品嘗酥脆爆谷，一邊觀賞電影，安坐家中歡度節日。

全新進駐的本地品牌180 Popcorn，供應大蝴蝶爆谷和珍寶蘑菇爆谷，選用由美國進口的原材料，每日在店內即場炮製，三款人氣味道包括海鹽牛油爆谷、朱古力味爆谷以及焦糖脆脆爆谷。180 Popcorn推出期間限定系列「虎年黃金爆谷」迎接虎年，新年送禮一流！

180 Popcorn新年套餐

價錢：3大3細套餐 $728、5大5細套餐 $1128

門店地址：

屯門時代廣場南翼地下1樓1號銷展位

葵芳新都會廣場2/F 299L Pop-Up Store

將軍澳TKO Gateway西翼1樓

旺角MOKO新世紀廣場1/F, 141A

樂富廣場Zone A L1 1166店

康城商場3樓301A

旺角朗豪坊4樓K403號舖

金鐘太古廣場LG1 Great food hall

沙田廣場3樓30G舖

荃灣廣場4樓一田超市入口

網址：

www.180popcorn.com

Facebook：

www.facebook.com/180Popcorn

註：資料及價錢以品牌公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm