Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」@海港城　聯乘精品限量預購兼遊Garfield祈福庭園｜新年好去處2022

「海港城‧美術館」於即日至2月15日舉辦Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」，由Plastic Thing主理人葉欣創作，將其筆下人物為食妹（Fatty）伙拍經典卡通角色Garfield官方授權進行全新創作，作品描述了貓和人類有趣的相處點滴，有些更是參考經典漫畫《Garfield》的情節。訪客可在場內欣賞到葉欣的彩色畫作，更有插畫家親手繪畫之作品。另外，多幅「重量級」作品亦特別以「逼爆畫框」的獨特方式呈現。

海港城‧美術館預購Garfatty精品

美術館場內備有多款聯乘精品供限量預購，包括Garfatty Figure、80厘米高Garfield x 為食妹毛公仔、為食妹 x Puffy毛公仔等。大家可於場內優先預購精品作為「新春開運禮物」，亦可於2月透過Whateversmiles官方網站預訂。

海運大廈「Garfield新春祈福庭園」

另外，海運大廈地下中庭設置了「Garfield新春祈福庭園」，園內擺放了1.5米高的老虎造型Garfield及1.6米高的Odie，大家可以入內預測來年運勢、於許願樹下祈福，並與願望成真Garfield達摩、老虎造型Garfield打卡等，過一個充滿歡樂的新年。

Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」

日期：即日至2月15日

地點：「海港城‧美術館」（海洋中心二階207號舖）

Whateversmiles網址：https://zh.whateversmiles.com

Garfield新春祈福庭園

日期：即日至2月15日

地點：海運大廈地下中庭

註：資料以主辦機構公布為準

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