白爛貓 x 東薈城名店倉　逾50款白爛貓精品熱賣兼必到6大打卡位｜新年好去處2022

今個新年，東薈城名店倉於即日至2月8日伙拍亞洲超人氣角色白爛貓，誠邀一眾爛粉到東薈城名店倉團拜。場內特設期間限定店，出售超過50款主題商品及熱賣商品，如白爛貓帆布袋、絨毛購物袋、黃金魚筆袋；女生必買的頸枕、絨毛公仔、絨毛錢零錢包及證件套，顧客消費滿指定金額更可換領「東薈城名店倉 x 白爛貓」新春限定版超萌利市封套裝、潮人拜年必備的口罩套裝、虎紋手袋套裝及指定商戶現金券高達$1000，保證大家滿載而歸。

另外，白爛貓與好友臭跩貓及麻糬狗以白爛生活國度為主題裝置恭迎大家，包括新春別注「橫財就手」貓抓板、「『竹』福滿滿」許願樹、「步步高陞」貓爬架、「年年有餘」魚罐頭、「黃金滿屋」貓砂盆以及超巨型白爛貓擁抱特大柑桔，每個裝置均以貓咪的日常起居生活而設計，讓大家穿梭一個又一個繽紛又好玩的打卡位。

白爛貓 x 東薈城名店倉「虎肥屋潤」新春裝置

日期：即日至2月8日

時間：每日10:00am-10:00pm

期間限定店開放時間：每日10:00am-10:00pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場及二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

註：開放時間及資料以主辦機構公布為準

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