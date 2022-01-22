新春市集+靈獸雕塑@銅鑼灣利園區　線上線下辦年貨兼打卡｜新年好去處2022

辦年貨迎新年！希慎廣場於即日至2月15日設新年限定歡慶新春市集，於一樓中庭的花團錦簇藝花園內，每周將有12個新年限定手作小檔輪流上場，包括來自法國茶葉品牌terre d'Oc、本地手工酒廠日照‧夜霧調製的手工蜂蜜酒、由伊朗夫婦主理的Silkbond伊朗工藝精品、飾物家品Meow Handmade及為你家中毛孩備準新春寵物飾物的Dots.hk等。

利園區亦於即日至1月31日推出新春購物禮遇，送出多款賀年禮品、滋味盆菜、佳餚套餐及電子優惠禮券，讓大家於利園區內一站式辦年貨時享盡多個優惠。同時，希慎興業更推出「線上hyCNYMarket!」，為大家搜羅特色盆菜及送禮之選，讓大家安坐家中，享盡雙倍積分優惠及免費送貨服務（只限指定盆菜），輕鬆辦年貨。

另外，利園區準備了「藝遊利園 盛花迎福」賀年活動，邀請了當代藝術家洪易帶來一系列吉祥靈獸雕塑，當中更有全球首度曝光的虎年主角「卧虎常隆」。與此同時，利園區亦請來本地紙藝設計單位STICKYLINE設計巨型紙雕揮春、以及聯乘香港中文大學文物館呈獻的「壬寅說虎慶新春」文化活動等，與大家迎春接福。

「希慎廣場歡慶新春市集」

日期：即日至2月15日

時間：11:00am-8:00pm

地點：希慎廣場1樓中庭

「線上hyCNYMarket!」優惠

日期：即日至2月15日

網站：https://hyshop.com.hk/cnymarket

詳情：Lee Gardens會員於推廣期內可賺取雙倍積分、免費盆菜送貨服務及其他購物優惠。

利園區「藝遊利園 盛花迎福」新年裝置

日期：即日至2月15日

時間：11:00am-9:00pm

地點：希慎廣場1樓中庭、希慎廣場地下（近啟超道方向）及希慎道利園一期地面（利舞臺廣場地下裝置於即日至2月15日開放）

Lee Gardens x 香港中文大學文物館「壬寅說虎慶新春」

日期：1月22日至2月15日

時間：11:00am-9:00pm

地點：利園一期辦公大樓地下、希慎廣場9樓Urban Sky及利園一期及利園二期天橋

註：資料以主辦機構公布為準

新年好去處2022：bit.ly/3F36vK0