新春巨型金魚+情人節心形拱門@將軍澳PopWalk天晉滙 海天晉滙食肆6pm後外賣自取滿$100 會員可獲$100美食券｜新年好去處2022
文章日期：2022年01月23日
將軍澳PopWalk天晉滙聯乘台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG，即日至2月27日舉行「PopWalk x WHOSMiNG旨在一喜」日式主題活動，設立4組「藝‧日本」裝置：巨型心形拱門、3米高新春造型金魚、「旨在一喜花手水許願池」及10米長金魚燈海。商場亦提供WHOSMiNG設計的一系列賀年禮品。
另外，即日至1月31日，The Point by SHKP會員於下午6時後，惠顧第四期Ocean PopWalk海天晉滙之任何食肆外賣自取滿$100，可換領$100滋味美食優惠券（須消費滿指定金額方可使用）。由1月21日至2月27日期間，於Ocean PopWalk海天晉滙惠顧任何餐飲消費，可換領「PopWalk x WHOSMiNG旨在一喜」2022年曆卡或祝願繪馬1款。
「PopWalk x WHOSMiNG旨在一喜」@將軍澳PopWalk天晉滙
日期：即日至2月27日
時間：10:00am-10:00pm
地點：將軍澳PopWalk天晉滙各期商場
註：資料以主辦機構公布為準
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