如意虎年下午茶@美利酒店｜農曆新年美食情報
文章日期：2022年01月23日
香港美利酒店Garden Lounge即日至2月9日推出「如意虎年下午茶」。甜點色彩繽紛：柑桔栗子蛋糕、「福」字朱古力松露蛋糕、芝麻曲奇、紅桑子及柚子泡芙、檸檬蛋白霜撻。鹹點融入中式元素或材料：迷你鮑魚撻、叉燒酥、中式烤鴨卷、蛋沙律三文治，加上可配搭士多啤梨果醬或奶油忌廉的原味鬆餅及提子鬆餅，讓大家度過悠閒節日的下午。
如意虎年下午茶@香港美利酒店
供應期：即日至2月9日
供應時間：時段一：2:45pm-4:15pm、時段二：4:30pm-6:00pm
價錢：每位$728，包括指定咖啡或茶（另設加一服務費）
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店花園樓層Garden Lounge
查詢電話：3141 8888
註：資料及價錢以餐廳最新公布為準
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