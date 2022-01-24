新年美肌三部曲：IT Cosmetics護膚油+精華霜+眼霜　還原嫩滑肌｜消費情報

IT Cosmetics美肌三部曲讓肌膚煥發亮麗飽滿，容光煥發迎接新一年。第一部：嫩膚再生果酸護膚油──甘醇酸配方，溫和去除角質及促進表皮層細胞更新，同時注入親膚植物精油、摩洛哥堅果油及白芒花籽油，能紓緩平滑肌膚及注入水分，減少細紋，帶來柔滑幼嫩肌膚。($450)

第二部：嫩膚再生抗皺精華霜──雙重視黃醇混合抗衰老精華成分，深層滲透肌膚，減淡細紋及皺紋；加入菸鹼醯胺，有助改善黑斑痕迹。護理配方蘊含維生素E、B5及神經醯胺，有助紓緩由視黃醇所引起的泛紅、乾燥及脫皮情況。($560)

第三部：眼霜──親膚成分蘊含銅肽、咖啡因、維他命C、青瓜萃取物、膠原蛋白及胜肽，集撫平、提亮及擊退浮腫於一身；有助提亮眼圈及提升眼周肌膚，令眼周散發精神飽滿的青春活力。($420)

銷售點：Sephora門市、sephora.hk網店獨家發售

地址：中環國際金融中心商場1樓1073-75號舖

銅鑼灣皇室堡商場地下G21-G23及G25號舖

網店：www.sephora.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

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