賀年下午茶@港麗酒店　指定網站預訂外攜下午茶八五折

香港港麗酒店樂聚廊即日至2月11日推出「福澤春曉下午茶」，用全盒盛載賀歲鹹甜美點，鹹點包括香煎蘿蔔糕、「迷你撈起」、黃金鮑魚酥、三文魚配桂花蜜凍、鴨肝慕絲及青瓜香草蒜蓉芝士三文治，甜點則有福氣爆竹朱古力及黑芝麻慕絲、「Fortune」椰香芝士蛋糕配紅棗奶油、桔慶杏仁白朱古力撻等。除食物以外，還設計了兩款賀年特色飲料——「Spring Blossom春暖花開」桂花茶和「Best of Luck好運年年」洛神花冰茶。堂食之外，顧客可於酒店的合作伙伴KKDay平台，以八五折優惠預訂「福澤春曉外攜下午茶」。

福澤春曉下午茶@香港港麗酒店

供應期：即日至2月11日

供應時間：周一至周五：3:30pm-5:30pm、周六周日公眾假期：2:00pm-3:30pm／4:00pm-5:30pm

價錢：周一至周五：二人份$588、周六周日公眾假期：二人份$608（另設加一服務費）

電話：2822 8891

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層樂聚廊

KKDay：www.kkday.com/zh-hk/product/124555

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

如意虎年下午茶@美利酒店

港式冬日下午茶＠尖沙嘴凱悅咖啡廳

PAUL & JOE X 帝京酒店香田日式料理

花語莓果下午茶@Angel & Devil

戀戀車厘下午茶@逸東酒店普慶餐廳

HABA x 九龍東皇冠假日酒店Cielo

戀戀莓果海景下午茶@挪亞方舟度假酒店

香港喜來登 X 雪花秀「Amber Holiday香檳下午茶」

Flame at Towngas Avenue X Loveramics「奇幻森林聖誕下午茶」

更多下午茶：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm