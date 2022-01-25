年花寓意：串串金牡丹代表富貴 桃花旺人緣 百合百年好合
文章日期：2022年01月25日
在家中擺放年花不單是為了增添新年氣氛，更加象徵對來年的期盼和祝福。年花種類眾多，寓意各有不同，本文整理不同年花的寓意。
桃花——催旺人緣及姻緣，而且「紅桃」取其諧音祝願「大展鴻圖」
百合——百年好合
年桔——取其諧音「吉祥」、「大吉大利」
劍蘭——步步高陞
牡丹——榮華富貴
富貴竹——大富大貴、富貴大足
銀柳——取其諧音「有銀有樓」，寓意金銀滿屋
黃菊——將「黃菊」二字調轉，取其諧音寓意「谷旺」
水仙——幸福快樂
紅掌——取其諧音「熊掌」，有好、矜貴的意思
富貴子——寓意富貴
五代同堂——寓意一家人齊齊整整、五福臨門、富貴之意
串串金——寓意富貴
家樂花——又稱長壽花，寓意長壽快樂
賀年花 相關資訊：
劍蘭百合選購保養貼士 花農教路：揀有少少「花冧」、2至3日換清水【短片】
新春花展會+年宵市場@將軍澳東港城：本地培植迷你日本蘭花、日本皇室蘭花
迎虎年2022：bit.ly/3HNatrP
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm