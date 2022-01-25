年花寓意：串串金牡丹代表富貴　桃花旺人緣　百合百年好合

紅掌象徵「熊掌」，有矜貴的意思。（資料圖片）

桃花可催旺人緣及姻緣，「紅桃」象徵「大展鴻圖」。（資料圖片）

在家中擺放年花不單是為了增添新年氣氛，更加象徵對來年的期盼和祝福。年花種類眾多，寓意各有不同，本文整理不同年花的寓意。

桃花——催旺人緣及姻緣，而且「紅桃」取其諧音祝願「大展鴻圖」

百合——百年好合

年桔——取其諧音「吉祥」、「大吉大利」

劍蘭——步步高陞

牡丹——榮華富貴

富貴竹——大富大貴、富貴大足

銀柳——取其諧音「有銀有樓」，寓意金銀滿屋

黃菊——將「黃菊」二字調轉，取其諧音寓意「谷旺」

水仙——幸福快樂

紅掌——取其諧音「熊掌」，有好、矜貴的意思

富貴子——寓意富貴

五代同堂——寓意一家人齊齊整整、五福臨門、富貴之意

串串金——寓意富貴

家樂花——又稱長壽花，寓意長壽快樂

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