新春園遊會賣本地手作＋肥蛙裝置＠The ONE｜新年好去處2022

尖沙嘴The ONE聯乘本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok），即日至2月20日舉行以肥蛙為主題的「The ONE X 肥蛙工廠‧新春園遊會」。「肥蛙」換上老虎及招財貓兩大造型，與大家歡度虎年。場內設有兩大特色裝置：「肥蛙」虎年幸福氣球區和豐衣足食「肥蛙」車仔檔，讓大家一起鬥萌。

新春園遊會以傳統年宵攤檔作藍本，由超過30個本地手作品牌輪流進駐，售賣多款虎年限定版及自家創作產品，包括手作肥皂、自家設計特別願望御守、刺繡小物等。即日至1月31日更設立期間限定「肥蛙工廠‧年終活動Pop-Up」，售賣限量「肥蛙」虎年特別版周邊產品和蛙姐為The ONE Club會員獨家設計的限量版虎年利市封及賀年揮春。

The ONE X 肥蛙工廠‧新春園遊會

日期：即日至2月20日

時間：12:00nn-9:00pm

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

「肥蛙工廠‧年終活動Pop-Up」期間限定店

日期：1月25-31日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

*期間限定店將實施派籌入場安排。

註：資料以主辦機構公布為準

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