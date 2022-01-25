新春賀年市集+12布福虎裝置@黃大仙中心｜新年好去處2022
文章日期：2022年01月25日
黃大仙中心即日至1月31日舉行「新春賀年市集」，設有14個攤位售賣參茸海味、賀年禮品及特色產品。同場設有「福虎錦繡庭園」，以12隻「布福虎」融合中西刺繡工藝，打造福氣滿滿的賀年裝置。黃大仙中心會於1月29及30日免費派發揮春。即日以電子貨幣單一消費滿$388，並登記成為領展會員，或上載與場內新年裝置之合照至社交媒體並hashtag#黃大仙中心，可換領「開運福虎擺設」1隻。數量有限，送完即止。
新春賀年市集＠黃大仙中心
日期：即日至1月31日
地點：黃大仙中心北館1樓中庭
福虎錦繡庭園＠黃大仙中心
日期：即日至2月15日
時間：11:00am-8:00pm
地點：黃大仙中心北館1樓中庭
活動詳情：www.linkhk.com/tc/promotion/467
註：資料以主辦機構公布為準
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