大掃除｜5個清潔好幫手：梳打粉、白醋、牙膏、洗衣粉、衣車油

準備年廿八洗邋遢？以下有5個大掃除清潔好幫手，有助家居乾乾淨淨迎新年！［大掃除容易忽略5位置 家務助理導師教用老虎夾清潔天花板］

1. 梳打粉

‧廚房油漬多，以1:1比例混和食用梳打粉及熱水（約攝氏70-80度），以百潔布抹，能去除廚房油漬及鋅盆水垢的油脂。

‧將少量梳打粉灑在垃圾桶底，有助辟味。

‧鞋櫃容易積聚臭味，用瓶子盛載適量梳打粉，加入數滴香薰精油，放在鞋櫃有助去除臭味。若無香薰精油，可將適量梳打粉倒進鞋子，用報紙封住鞋筒，放置一晚倒走梳打粉，能除去鞋臭味。

2. 白醋

‧適量食用白醋混和水喉水（冷水）拖地，殺菌而且不會破壞地板表面塗層。

‧把花灑頭浸泡在白醋中，軟化水垢，用牙刷即可輕易刷掉水垢。

3. 牙膏

．水龍頭有污漬，用牙膏擠在抹布然後擦拭水龍頭，可回復光亮。

．浴室鏡面易積水垢，將牙膏擠在抹布，輕力擦拭浴室鏡鏡面，有助清除鏡面水垢及防止起霧。

4. 洗衣粉

．用適量洗衣粉混和暖水（約攝氏40度），以抹布或百潔布拭刷浴室和瓷磚，能有效去污漬。

5. 衣車油

．用防腐蝕性、俗稱「衣車油」的多用途潤滑劑，能解決窗鉸不順且不會侵蝕窗鉸。

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