2022新年妝品：GUCCI Beauty限量版喜慶紅唇膏

踏入新一年，GUCCI Beauty包裝用了專為2022年而設的吉祥綠色。（圖片由相關機構提供）

GUCCI Beauty限量版Rouge à Lèvres Voile系列推出三款全新設計的紅色唇膏，包括兩款現有Rouge à Lèvres Voile紅色唇膏（品牌標誌性的25* Goldie Red及203 Mildred Rosewood），以及專為農曆新年系列設計的限量版色調520 Marina Scarlet，是以濃郁橙色底色作基調的喜慶紅色。唇膏的瓷器效果象牙色漆亮唇膏管蓋換上復古風格的藍玫瑰設計，配有金色羅紋金屬底座。

最近推出的GUCCI Flora Gorgeous Gardenia香氛、GUCCI Cushion De Beauté氣墊粉底（共有6種色調），以及GUCCI Bloom香氛等經典產品，可為虎年帶來力量、活力和熱情。

GUCCI限量版Rouge à Lèvres Voile唇膏系列：$318

GUCCI Cushion De Beauté氣墊粉底：$550

GUCCI Flora Gorgeous Gardenia香氛：$1110／100ML

銷售點：GUCCI Beauty美妝及香水專櫃

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022新年妝品：bit.ly/33S2Y49

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