情人節香氛之選：LINE FRIENDS X LABO香薰蠟燭、淡香氛

LINE FRIENDS聯乘everybody LABO，推出LINE FRIENDS with everybody LABO Starry Starry Night「星夜派對」天然大豆香薰蠟燭及淡香氛。「星夜派對」天然大豆香薰蠟燭以藍色為主調的質感蠟燭玻璃杯配上BROWN獨坐於月亮上的造型，採用100%天然環保大豆蠟及不含鉛無煙環保蠟燭芯製成，不添加有害礦物油成分。

「星夜派對」淡香氛以柑橘初調混合紫羅蘭、茉莉、橙花、桂花及玫瑰的純美花香，再以優雅琥珀木調，層次豐富的香氣為佳節添上暖意。星星形香氛瓶設計獨特，而香氛更含閃爍金粉。

LINE FRIENDS with everybody LABO Starry Starry Night星夜派對淡香氛 $328／100毫升

LINE FRIENDS with everybody LABO Starry Starry Night星夜派對天然大豆香薰蠟燭 $168／200克

零售點（部分）：

LOG-ON全線分店

LINE FRIENDSPOP-UP STORE全線分店

Tokyo Lifestyle HK東京生活館全線分店

Harvey Nichols全線分店

註：資料及價錢以品牌公布為準

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