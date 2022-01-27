迎虎年2022‧年花篇｜花藝師教路：蘭花銀柳搭出日式清新風格　跳舞蘭、朱頂紅新年應節【附年花打理小貼士】

黃色跳舞蘭看似黃金，有吉祥寓意。（圖片由受訪者提供）

蘭花可配搭葉類植物如孔雀或蘋果葉。（圖片由受訪者提供）

蘭花可配搭葉類植物如鹿角。（圖片由受訪者提供）

蘭花配搭銀柳和五代同堂。（圖片由受訪者提供）

蘭花配搭銀柳和五代同堂。（圖片由受訪者提供）

蘭花配搭銀柳和五代同堂。（圖片由受訪者提供）

蘭花配搭銀柳和五代同堂。（圖片由受訪者提供）

「小桃花」是近兩年比較流行的蘭花品種，淡粉紅色花朵配日式裝飾，打造日式清新風格。（圖片由受訪者提供）

想擺放較具清新風格的年花，有什麼選擇？（圖片由受訪者提供）

年花為家居打造新年氣氛，想擺放較具清新風格的年花，有什麼選擇？花店「喜喜。藝花」店主、花藝師Samantha分享年花配搭之選，以及打理年花的貼士。無論喜歡鮮切花或鮮花、清新淡雅風格抑或傳統「紅噹噹」風格，都有不同選擇。

年花配搭之選

蘭花銀柳搭出日式清新風格

蘭花及銀柳有多種顏色，可打造不同風格。「小桃花」是近兩年比較流行的蘭花品種，淡粉紅色花朵配日式裝飾，打造日式清新風格。如想盆栽有多種花，蘭花可配搭銀柳、五代同堂，或其他葉類植物如鹿角、孔雀或蘋果葉等。Samantha提醒，蘭花不宜配搭多肉植物，因所需水量不同。

跳舞蘭、朱頂紅新年應節

如想擺放鮮花，跳舞蘭、朱頂紅等較受歡迎。鮮花盆栽亦可作多彩配搭，例如看似黃金的黃色跳舞蘭，朱頂紅現時當造且顏色鮮艷，配牡丹菊、百合、惠蘭等花卉，增添新意。

年花打理貼士

‧蘭花一般花期為2至3個月，約7至10日澆水一次，最好使用尖嘴壺，對準花莖澆水。如蘭花配搭五代同堂，五代同堂應避免沾水。

‧銀柳可以浸水擺放或乾擺。銀柳浸水擺放，一般花期為2至3個月，隔3日剪腳澆水。銀柳乾擺較佳，一般可放2至3年，毋須澆水。

‧鮮花一般花期約一星期，宜天天澆水，入濕花泥即可。

文：何芍盈

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