2022新年妝品：CHANEL一號紅山茶花精華液　減淡皺紋重拾肌膚彈性

CHANEL推出一號紅山茶花精華液，配方蘊含山茶花成分萃取，清新透明的凝露質感，塗抹後被肌膚吸收，有助皺紋明顯減淡，令毛孔更細緻，重拾肌膚彈性，展現活力光采。CHANEL特別為紅山茶花精華液研創一套獨有的按摩手法，將精華塗開後，沿腮邊用拇指和食指以「一捏、一扭」的動作向上按摩，由嘴角按摩至耳際，再由鼻側按摩至顴骨，按摩全臉，幫助提升肌膚光澤。

CHANEL一號紅山茶花系列還有其他產品，紅色山茶花萃取富含天然抗氧化物，有助保護肌膚免受壓力導致的傷害，改善膚質，令肌膚綻放明亮年輕光澤。

CHANEL一號紅山茶花系列

CHANEL一號紅山茶花精華液（$920／30ml、$1250／50ml）

CHANEL一號紅山茶花乳霜（$880／50g）

CHANEL一號紅山茶花眼霜（$360／15g）

CHANEL一號紅山茶花潔面粉（$430／25g）

CHANEL一號紅山茶花爽膚水（$550／150ml）

CHANEL一號紅山茶花精華噴霧（$685／50ml）

CHANEL一號紅山茶花粉底液（$650）

CHANEL一號紅山茶花胭脂唇霜（$380）

CHANEL一號紅山茶花香氛噴霧（$960／100ml）

銷售點：CHANEL各分店及專櫃

網店︰bit.ly/34bLsbw

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022新年妝品：bit.ly/33S2Y49

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