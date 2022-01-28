日式牛油果中華沙律　寓意年年有餘｜新年素菜食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

新年想食得有新意，不妨試試製作日式沙律。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中，分享日式牛油果中華沙律食譜，將沙律材料擺放成魚的形狀，寓意年年有餘。日本マロニー是一種用馬鈴薯澱粉為主要原料及玉米澱粉製成的食物，口感彈牙，適合製作沙律或火鍋，乾蘿蔔絲浸水後可煮食，兩種食材均可在日式超市購買。

日式牛油果中華沙律

材料：（2人分量）

牛油果 1個

乾蘿蔔絲 8克

日本マロニー 10克

甘筍 7克

日本米醋 半大匙（1大匙約15毫升）

黑糖 半大匙

醬油 半大匙

麻油 1/4小匙（1小匙約5毫升）

素菇粉 1/4小匙

芝麻碎 適量

純素沙律醬 適量

黑椒 適量

海鹽 適量

製法：

1. 乾蘿蔔絲浸水20分鐘，放入滾水煮10至15秒，過冷河，隔水備用。

2. 日本マロニー用滾水煮5分鐘，倒出備用。

3. 甘筍洗淨去皮，切成幼絲，並將乾蘿蔔絲、日本マロニー及甘筍絲混在一起。

4. 日本米醋、黑糖、醬油煮滾後關火，加入麻油及素菇粉攪拌。

5. 乾蘿蔔絲、日本マロニー及甘筍絲混合物、醬汁及芝麻碎加在一起攪拌，備用。

6. 牛油果切碎，加入純素沙律醬、黑椒及海鹽攪拌後製成圓形狀上碟，將混合物擺放成魚的形狀，即成。

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