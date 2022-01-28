辦年貨Last Call｜港九新界商場辦年貨地點大集合
文章日期：2022年01月28日
虎年快到，本港各區商場紛紛增設不同主題市集或pop-up店或攤檔供大家辦年貨，有的賣年花、有的供應國際美食、也有本地手作精品。本文集合不同商場年貨情報，供讀者參考備用。
港島
．中環 太古廣場
．銅鑼灣 希慎廣場新春市集＋利園區 【利園區詳情】【新春市集詳情】
．銅鑼灣 皇室堡新春市集＋文地貓期間限定店
．鰂魚涌 太古城中心「遊園三福消費賞」【詳情】
九龍
．尖沙嘴 The ONE：新春園遊會賣本地手作【詳情】
．尖沙嘴 MiraPlace：招福貓福袋【詳情】
．尖沙嘴 LCX
．旺角 MOKO 新世紀廣場：一田賀年食品祭
．黃大仙 黃大仙中心新春賀年市集【詳情】
新界
．大埔 新達廣場「好禮滿滿 幸福年年 新春禮賞」【詳情】
．沙田 新城市廣場「和春日年宵市集」
．元朗 YOHO MALL年宵市集＋「一田賀年食品祭 縁起．招き猫」【年宵市集詳情】【一田賀年食品祭詳情】
．荃灣 荃灣廣場「跳跳好運 虎虎生威」期間限定店【詳情】
．荃灣 如心廣場「Little Twin Stars 2022春日祭」＋「百花齊放年花市場」【詳情】【年花市場詳情】
．將軍澳 東港城年宵市場+新春花展會【詳情】
．葵興 life@KCC「Chill有『梗』新春限定店」【詳情】
其他商場 虎年資訊︰
ULTRAMAN超人體驗館@屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、屯門寶怡商場
炫光幻彩走馬燈@鑽石山荷里活廣場
Garfield x Plastic Thing@尖沙嘴海港城
福虎 x 尖沙嘴iSQUARE國際廣場
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