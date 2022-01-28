辦年貨Last Call｜港九新界商場辦年貨地點大集合

虎年快到，本港各區商場紛紛增設不同主題市集或pop-up店或攤檔供大家辦年貨，有的賣年花、有的供應國際美食、也有本地手作精品。本文集合不同商場年貨情報，供讀者參考備用。

港島

．中環 太古廣場

．銅鑼灣 希慎廣場新春市集＋利園區 【利園區詳情】【新春市集詳情】

．銅鑼灣 皇室堡新春市集＋文地貓期間限定店

．鰂魚涌 太古城中心「遊園三福消費賞」【詳情】

九龍

．尖沙嘴 The ONE：新春園遊會賣本地手作【詳情】

．尖沙嘴 MiraPlace：招福貓福袋【詳情】

．尖沙嘴 LCX

．旺角 MOKO 新世紀廣場：一田賀年食品祭

．黃大仙 黃大仙中心新春賀年市集【詳情】

新界

．大埔 新達廣場「好禮滿滿 幸福年年 新春禮賞」【詳情】

．沙田 新城市廣場「和春日年宵市集」

．元朗 YOHO MALL年宵市集＋「一田賀年食品祭 縁起．招き猫」【年宵市集詳情】【一田賀年食品祭詳情】

．荃灣 荃灣廣場「跳跳好運 虎虎生威」期間限定店【詳情】

．荃灣 如心廣場「Little Twin Stars 2022春日祭」＋「百花齊放年花市場」【詳情】【年花市場詳情】

．將軍澳 東港城年宵市場+新春花展會【詳情】

．葵興 life@KCC「Chill有『梗』新春限定店」【詳情】

其他商場 虎年資訊︰

白爛貓 x 東薈城名店倉

燈籠節@粉嶺逸峯廣場

燃燈節@馬鞍山迎海薈

ULTRAMAN超人體驗館@屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、屯門寶怡商場

跳跳虎 x 荃灣廣場【短片】

新春巨型金魚@將軍澳PopWalk天晉滙

竿燈祭@土瓜灣翔龍灣廣場

天燈節@大角嘴港灣豪庭廣場

ULTRAMAN超人體驗館@新蒲崗MIKIKI

MUZIK TIGER x 朗豪坊【短片】

炫光幻彩走馬燈@鑽石山荷里活廣場

Garfield x Plastic Thing@尖沙嘴海港城

福虎 x 尖沙嘴iSQUARE國際廣場

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

迎虎年2022：bit.ly/3HNatrP

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