下午茶之選：Giuseppe Zanotti X 朗廷酒店　歎兩位用下午茶獲贈禮品　網上預訂優惠高達八折

香港朗廷酒店聯乘意大利品牌Giuseppe Zanotti,即日至3月31日推出「FOR THE LOVE OF」下午茶。概念以Giuseppe Zanotti 2022年春夏系列設計為靈感,融入8款由酒店廚師團隊巧製的小巧美點,甜點包括芒果忌廉配熱情果啫喱酥餅、蜜餞青蘋果配奶黃醬青檸啫喱、黑莓子慕絲配無花果啫喱檸檬橄欖脆餅、紅桑子忌廉雲呢拿蛋卷。鹹點則有黑松露布里芝士菠菜三文治、波士頓龍蝦黑芝麻配魚子醬、慢煮愛爾蘭香草三文魚魚子醬卷、紅菜頭菲達芝士沙律配多穀大葱鹹批及原味英式鬆餅及提子鬆餅。惠顧「For The Love Of」下午茶兩位用,可獲贈Giuseppe Zanotti X Or Tea禮品套裝一套及Giuseppe Zanotti現金禮券,送完即止。網上預訂下午茶可享高達八折優惠。

Giuseppe Zanotti X 朗廷酒店「FOR THE LOVE OF」下午茶

供應期:即日至3月31日

供應時間:周一至五3:00pm-5:30pm、周末及公眾假期2:15pm-4:15pm及4:30pm-6:00pm

價錢:每位$398,兩位$698(另設加一服務費)

地址:尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店

電話:2132 7898

網上訂座:www.buys.hk/the-langham-hk/html/tlhkg-afternoon-tea-checkout-zh.html

註:資料及價錢以餐廳公布為準

