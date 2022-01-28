GIVENCHY Pink Valentine　粉紅控必收「春日限定版」唇膏及香氛｜情人節禮物之選

臨近情人節，GIVENCHY推出多款粉紅妝品展示愛情最甜蜜的一面。全新Rose Perfecto華麗盈彩修護唇膏「春日限定版」，配方蘊含95%天然成分，集色澤感和極致滋潤於一身，為雙唇提供即時亮澤、水漾和豐盈效果，備有3個春日限定大理石紋色調，加上閃爍粉紅包裝，難以抗拒。

另外，GIVENCHY推出全新Irresistible傾城香氛膏及Irresistible傾城走珠香氛，以固體香氛及走珠形式，展現不可抗拒的女性魅力。Irresistible傾城香氛膏及走珠香氛外型精緻小巧，可輕輕以畫圓方式塗抹於手腕或肘部內側、膝後、肩膀、頸背、耳後等脈搏跳動的部位。混搭使用亦可，於出門前先噴上香水，再按需要混搭疊塗以提升及鎖住香味，玫瑰香與木質香完美結合，延續迷人香氣。

GIVENCHY Pink Valentine美妝精品及香氛

發售日期：2月1日

Rose Perfecto華麗盈彩修護唇膏「春日限定版」（$310）

Irresistible傾城香氛膏（$295）

Irresistible傾城走珠香氛（$265/20ml）

銷售點：GIVENCHY專門店、專櫃及網店

網店：www.shopgivenchybeauty.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

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