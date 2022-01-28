米芝蓮三星食府唐閣「星級午後套餐」 兩位$988品嘗頂級粵菜佳餚｜美食情報
文章日期：2022年01月28日
為慶祝香港朗廷酒店粵菜食府唐閣連續第七年獲得米芝蓮三星殊榮，唐閣由即日起呈獻「星級午後套餐」，菜式包括原隻鮑魚花膠酥、黑松露菌鮮粉果及金錢鮮蝦球，主菜可選香葱菜遠日本和牛粒或釀焗鮮蟹蓋，最後以鮮淮山如耳黃耳炒露筍及蛋白杏仁茶配杞子桂花糕作完美的句號。套餐價錢為$988（兩位用），人均只需約$494，便可品嘗到一系列頂級傳統粵菜佳餚，意猶未盡更可$1388配每位一杯Brut或Rosé香檳，為午後時間帶來細膩的米芝蓮星級體驗。
香港朗廷酒店唐閣「星級午後套餐」
供應期：即日起
供應時間：每日2:00pm-4:00pm
價錢：兩位$988（另設加一服務費）
電話：2132 7898
地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店1樓
詳情及預訂：www.langhamhotels.com
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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