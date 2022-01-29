年花澆水打理注意：澆水在泥土中、勤換水剪花腳助延長開花期

如果鮮花已開花，可在花瓶的水中加入小量1:99稀釋漂白水，既有殺菌作用，也能保護鮮花莖部，減慢凋謝的速度。留意水仙和盆栽不能加漂白水。（資料圖片）

所有植物包括鮮切花及盆栽，澆水時應該圍着植物，慢慢澆在泥土中。（資料圖片）

年花買完回家迎新春，為新一年帶來好運。想年花壽命長點，在打理植物和澆水方面有什麼注意事項？

年花澆水打理注意

1. 澆水在泥土中：所有植物包括鮮切花及盆栽，澆水時宜圍着植物，慢慢澆在泥土中。一般蕨類植物可用噴壺全棵澆水；而絨毛葉和蘭花則不能全棵濕水，應慢慢澆在泥土中。

2. 插木筷定期檢查需否澆水：如不確定植物要否澆水，可在泥土中長期插一支木筷子，定時取出來檢查；如插在泥土中的木筷子部分只剩下三分之一濕潤，就可以澆適量水。

3. 勤換水︰花瓶中的水變混濁時，要立即更換，因為混濁的水代表已滋生細菌，而鮮花的根莖也開始霉爛。如以清水浸花，建議每天換水一次；如加入稀釋漂白水，應約2至3日換水一次，視乎水是否變混濁。

4. 剪走霉爛莖部︰若花瓶中的水已變混濁，可用乾淨的剪刀斜剪「花腳」（即花莖的尾部，剪到顯露正常顏色的位置便可），以增加花莖吸水面積，然後盡快放回已換水的花瓶。

5. 留意鮮花擺放位置︰鮮花宜放在陰涼、空氣流通的地方，不宜暴曬或當風位置。如果天氣轉冷，又做足以上功夫，鮮花有機會可以擺放超過一星期。

6. 浸花用自來水︰水浸鮮花如菊花、百合、劍蘭、康乃馨、玫瑰等，一定要用自來水浸花，切勿用凍開水，因為自來水有氧氣供給鮮花。

7. 加入小量稀釋漂白水︰如果鮮花已開花，可在花瓶的水中加入小量1:99稀釋漂白水，既有殺菌作用，也能保護鮮花莖部，減慢凋謝的速度。漂白水若分量過多，或會加快鮮花枯死。留意水仙和盆栽都不可以加漂白水。

提提你：各種植物的生長環境及所需水分有別，如有疑問，宜購買時向店主查詢。

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