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西藏納木錯雪後白茫茫 晚霞映襯美如畫【短片】
西藏納木錯雪後白茫茫 晚霞映襯美如畫【短片】
文章日期：2022年01月29日
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西藏納木錯雪後晚霞。（中新社片段截圖）
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西藏三大「聖湖」之一的納木錯近日迎來少有的大降雪，湖面以及環山白雪茫茫，映襯着天邊一抹晚霞，美如圖畫。
（中新社）
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