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西藏納木錯雪後白茫茫　晚霞映襯美如畫【短片】

文章日期：2022年01月29日

西藏三大「聖湖」之一的納木錯近日迎來少有的大降雪，湖面以及環山白雪茫茫，映襯着天邊一抹晚霞，美如圖畫。

（中新社）

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